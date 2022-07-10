Üretici kadınların geliri ekinezyadan

Bursa Karacabey'in kırsal Dağkadı mahallesinde çiftçilikle uğraşan kadınların 5 dönüm arazide yetiştirerek gelir elde ettiği ekinezyada hasat başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir deterjan firmasının öncülüğünde 3 yıl önce ekinezya ile tanışan Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, bakımını ve hasadını yaptıkları bitkiyi aktar ve şarküteriler ile ekinezya çayı üreticilerine satarak aile bütçelerine destek oluyor.



İKİ KAT VERİM GELECEK

Üye sayısı 30'a yaklaşan kooperatif, bölgeye uyum sağlayan ve bu sene daha fazla çiçeklenen bitkiden önceki yıllara göre daha çok gelir bekliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Kadın kooperatifimiz, ürettiği ekinezyaları hem taze olarak hem de kurutarak Türkiye'de piyasaya arz etmekte ve buradan da gelir elde etmektedir. Geçen yıl kooperatifimiz 5 dekarda yaklaşık 25 bin lira gelir elde etti. Bu sene muhtemelen iki katına çıkar diye bir düşüncemiz var. Bir de tabii bu çok yıllık bir bitki. Mevcut köklerden tekrar sürgünler çıkıyor" dedi.

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