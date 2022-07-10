Varlık Barışı yurtdışındaki taşınmazları da kapsıyor

Yeni 'Varlık Barışı' düzenlemesiyle yurtdışında bulunan ancak kapsama girmeyen taşınmazlar gibi varlıkların da 31 Mart 2023'e kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek uygulama çerçevesinde Türkiye'ye getirilmesi mümkün olacak. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyle, yurtdışı ve yurtiçi varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanı getirildi. Bu kapsamda başvurular alınıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı da yeni Varlık Barışı uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere bir tebliğ taslağı hazırladı.



Yurtdışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının, 31 Mart 2023'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilcilerce yapılabilecek. Varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmayacak.

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