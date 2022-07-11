Bayramda çadır ve karavana yoğun ilgi

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenlerin tercihi kamp alanları oldu. İzmir ve Antalya'da arife gününden itibaren, çadır ya da karavanlarıyla kamp alanlarına gelmeye başlayan tatilciler orman içinde temiz hava alıp denizin ve tatilin keyfini çıkardı.



85-140 TL ARASI

İzmir'deki Karagöl Tabiat Parkı'nda çadır tatili yapmak isteyenler bir gece için 85 TL'yi gözden çıkarırken Foça'yı tercih edenler kendilerine ait çadırlarında kişi başı gecelik 100 TL'ye tatil yapma imkanı buldu. Seferihisar Teos'da yine kişi başı çadır tatili 100 TL iken, Muğla Akyaka Orman Kampı'nda çadır fiyatı ise büyüklüğüne göre 100 ile 140 TL arasında değişiklik gösterdi. Muğla Akyaka'da karavan tatilinin fiyatı ise 175 TL olarak belirlendi. Aydın Kuşadası'nda kendi çadırlarında konaklayanlar 75 TL, kiralık çadırdan faydalananlar ise 100 TL ücret ödedi. Çeşme Çiftlikköy'de de çadırlar için kamp alanı oluşturuldu. Bu çadırların fiyatı ise en az 3 gün kalmak şartıyla kişi başı günlük 150 TL olarak belirlendi. Dikili Bademli'de çadırı tercih edenler 150 TL, bungalov evlerde tatil yapmak isteyenler de 400 TL ödeme yaptı.

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