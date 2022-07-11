Varlık Barışı’nda ‘yurt dışı taşınmaz’ ayrıntısı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağına göre, yurt dışındaki taşınmazlar için de Varlık Barışı hükümlerinden yararlanılabilecek. Uygulama kapsamına girmeyen taşınmaz gibi varlıklar 31 Mart 2023'e kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek Türkiye'ye getirilebilecek. Varlıkların, en az 1 yıl belirlenen hesaplarda tutulması halinde vergi oranı sıfır olacak. Varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmayacak.

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