Emtia piyasasında yoğun dalgalanmalar yaşandı

EMTİA piyasasında geçen hafta dalgalanmaların yoğun olduğu karışık bir seyir izlendi. Tahvil piyasalarındaki satış eğilimine karşın enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi, 107,8 ile son 20 yılın zirvesine çıkmasının ardından haftayı yüzde 1,8 yükselişle 107'den tamamladı. Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 3,8 değer kaybıyla 1.742 dolara indi. Altın, geçen hafta 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçen hafta 18,920 dolarla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören gümüş de yüzde 2,8 azaldı. Paladyum yüzde 11,2 ve platin yüzde 0,9 artış kaydetti. Chicago Ticaret Borsası'nda buğday yüzde 5,4 yükseldi.

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