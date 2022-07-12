Korsan servislerle kararlı mücadele

İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, korsan servisçilerle mücadelelerini kararlıkla sürdürdüklerini söyledi. Kentin çeşitli noktalarında İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik şubesi ekipleriyle yapılan denetimlere kendisinin de katıldığını ifade eden Mert "Trafik ekiplerimizle sürekli istişare halindeyiz. Bölgedeki denetimlerimiz farklı zamanlarda devam edecek. Esnafımızda verdiğimiz sözü tutuyoruz ve korsan servislere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hakkımızı gasp edenlere esnafın odası olarak 'Biz Buradayız' dedik. Trafik ekiplerimize camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. Oda Başkanı Mert, korsan servis araçlarına karşı velilere ve işverenlere de önemli görevler düştüğünü vurguladı. Erdem Mert, "Taşındıkları araçların S Plaka olmasına dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.



■ TOLGA TEKİN

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