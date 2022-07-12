Mesleğini yapmadı kendi işini kurdu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Beyza Atalay, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Patoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra babasının "mesleğini yap" isteğini geri çevirdi ve 23 yaşında kendine çiğ köfteci dükkanı açtı. Tek başına dükkan işleten genç kız, hem gelen müşterileri karşılıyor hem de paket servise çıkarak sipariş dağıtıyor. Cesareti ve çalışkanlığıyla herkes örnek olan genç kız, ileride büyük bir şirket açmayı hedefliyor. Atalay, "Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi işimi yapmak istemedim. Cesaret göstererek kendime çiğ köfteci dükkanı açtım. Burada tek başıma dükkanı işletiyorum. İleride kendime büyük bir atölye kurmayı hedefliyorum." dedi.

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