  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Mesleğini yapmadı kendi işini kurdu

Mesleğini yapmadı kendi işini kurdu

12.7.2022

Mesleğini yapmadı kendi işini kurdu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Beyza Atalay, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Patoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra babasının "mesleğini yap" isteğini geri çevirdi ve 23 yaşında kendine çiğ köfteci dükkanı açtı. Tek başına dükkan işleten genç kız, hem gelen müşterileri karşılıyor hem de paket servise çıkarak sipariş dağıtıyor. Cesareti ve çalışkanlığıyla herkes örnek olan genç kız, ileride büyük bir şirket açmayı hedefliyor. Atalay, "Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi işimi yapmak istemedim. Cesaret göstererek kendime çiğ köfteci dükkanı açtım. Burada tek başıma dükkanı işletiyorum. İleride kendime büyük bir atölye kurmayı hedefliyorum." dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA