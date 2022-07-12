Türk dünyası Zengezur Koridoru ile birleşecek

Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını Ermenistan'dan geri almasıyla gündeme gelen Zengezur Koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası daha önemli hale geldi. Savaş dolayısıyla Batı'nın Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımları savaş bölgesindeki lojistik hattın değişmesine yol açtı. Ankara-Erivan arasında normalleşme müzakereleri sürerken Türkiye, Azerbaycan'la Ermenistan arasında mutabakata varılan Zengezur Koridoru projesinin hayata geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Hatla bölgedeki ekonomik-ticari ilişkiler daha da genişleyecek. Türkiye, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahcivan arasında kara ve demir yolu ile bağlantı sağlayacak koridorun bir an önce açılmasını talep ediyor.



■ BETÜL USTA/ANKARA

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