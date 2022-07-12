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Haberler Ekonomi Türk dünyası Zengezur Koridoru ile birleşecek

Türk dünyası Zengezur Koridoru ile birleşecek

12.7.2022

Türk dünyası Zengezur Koridoru ile birleşecek
Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını Ermenistan'dan geri almasıyla gündeme gelen Zengezur Koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası daha önemli hale geldi. Savaş dolayısıyla Batı'nın Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımları savaş bölgesindeki lojistik hattın değişmesine yol açtı. Ankara-Erivan arasında normalleşme müzakereleri sürerken Türkiye, Azerbaycan'la Ermenistan arasında mutabakata varılan Zengezur Koridoru projesinin hayata geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Hatla bölgedeki ekonomik-ticari ilişkiler daha da genişleyecek. Türkiye, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahcivan arasında kara ve demir yolu ile bağlantı sağlayacak koridorun bir an önce açılmasını talep ediyor.

■ BETÜL USTA/ANKARA
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