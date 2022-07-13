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Haberler Ekonomi ‘Yılın en iyi işvereni seçilmek gurur verici’

‘Yılın en iyi işvereni seçilmek gurur verici’

13.7.2022

‘Yılın en iyi işvereni seçilmek gurur verici’
ANNE bebek ürünleri sektörünün tanınmış markalarından Lansinoh, Great PlaceTo Work Enstitüsünün düzenlediği "Türkiye'nin ve Ege'nin En İyi İşverenleri 2022" listesine birincilikten giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen "Kadınlar için en iyi iş yeri" ve "Y kuşağı çalışanlar için en iyi işyeri" listelerinde 100-249 çalışan sayısı kategorisinde birinci olan Lansinoh'un Türkiye Genel Müdürü Barbaros Karadağ, "Great Place to Work'a başvurduğumuz ilk yılda kendi kategorimizde birinci olmak gerçekten gurur verici. Lansinoh olarak ürettiğimiz her ürünün, ortaya koyduğumuz her projenin en iyisini yapmaya odaklanıyoruz" dedi.

■ TOLGA TEKİN
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