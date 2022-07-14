  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık %9,1 arttı. Ekonomistlerin beklentisine göre artışın yüzde 7,9 olacağı yönündeydi.

14.07.2022, 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022, 10:46

Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Son dakika... Ekonomik büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi Mayıs ayında yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 9,1 artış kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 7,9 olacağı yönündeydi.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %9,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı.


SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA