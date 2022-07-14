Elektronik eşyalar artık geri dönüşüme gidecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık kampanyası kapsamında yeni bir çalışmaya daha imza atıyor. Çalışma kapsamında evlerde yer alan ve ömrünü tamamlayan atık durumdaki elektrikli ve elektronik aletler artık geri dönüşüme tabi olacak. Elektronik üreticileri, yılda en az iki kez her marka ve modele yönelik eskiyen ürünleri geri almak için sosyal medyadan kampanya düzenleyecek.

ÇEVRE LİSANSI VERİLECEK

Çevre Bakanlığı'nın "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği" taslağıyla, elektrikli ve elektronik eşyaların yeniden değerlendirilmesi için bir dizi çalışma yapılacak. Dondurucular, buzdolapları, televizyonlar, diz üstü bilgisayarlarla, lambalar, çamaşır, bulaşık, kurutma makinaları, fırınlar, müzik ekipmanları, fotokopi cihazları, elektrikli süpürgeler, klimalar, ütüler, tost makinaları, saatler, tıraş makinaları, tartılar, radyolar, hesap makinaları, kameralar, cep telefonları gibi pek çok cihazı kapsayan düzenlemeye göre Çevre Bakanlığı, elektrikli ve elektronik eşya işleme tesislerine çevre lisansı verecek, lisanslı firmalar atık elektronik cihazların geri dönüşümünü sağlayacak. Elektrikli eşyaların üretimi, toplanması, işlenmesi süreçlerini izleyecek olan Bakanlık, kısıtlama ve yasaklama dahil gereken tedbirleri alabilecek.

GERİ TOPLAMA KAMPANYASI

Taslağa göre, elektrikli-elektronik ürünleri üretenler, atık olduktan sonra kolayca parçalanmasını, ayrıştırılmasını, yeniden kullanıma hazırlanmasını, geri dönüşümünü kolaylaştıracak malzeme ve parçaları kullanacak; uzun ömürlü, tamir edilebilir, yeniden kullanılabilir ve iyileştirilebilir ürünler tasarlayacak. Elektronik üreticileri, yılda en az iki kez her marka ve model için eskiyen ürünleri geri alma kampanyaları düzenleyerek, sosyal medyadan kamuoyuna duyuracak.

ÜCRETSİZ EVDEN ALINACAK

Elektronik eşyanın dağıtımını yapanlar, kargoyla yeni bir ürün sattıklarında, tüketici tarafından talep edilmesi halinde aynı elektronik ürünün eskisini, nakliye ve ilave ücret istemeden tüketicinin evinden alacak. Bu kapsamda satılan ürünle aynı tipte ve işlevde olan ürünler; markası, modeli ve üreticisine bakılmaksızın adreslerden toplanacak. Elektronik eşya distribütörlerinin internet sitelerinde, atık elektronik eşyaların nasıl toplanacağı, biriktirileceği ve yeniden kullanılacağına yönelik bilgi verilecek. ■ BARIŞ ŞİMŞEK