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Haberler Ekonomi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi personel alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi personel alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, mühendis, şoför, destek personeli ve güvenlik personeli olarak 10 sözleşmeli personel alacak.

14.07.2022, 14:35

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi personel alacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; aşağıdaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen kadrolara toplam 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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