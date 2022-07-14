Türkiye ve BAE’den yatırım buluşması

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üç bakan ve CEO'ların yatırım imkanlarını somutlaştırmak üzere Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Bu ziyaret sanayi, yatırım ve teknoloji alanlarındaki iş birliğine önemli katkılar sağlayacak. Bugün aynı zamanda yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, makine, gıda, sağlık, e-ticaret ve diğer pek çok sektörden firmalarımızla bir yatırım çalıştayı düzenliyoruz." dedi.

Bakan Varank, BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmeye, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi, BAE Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır katıldı. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve iş birliği alanları ele alındı.