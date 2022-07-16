Türkiye’den 68 ülke otobüs, minibüs aldı

Türkiye'den ocak-haziran döneminde 68 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarına göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 13,98 artışla 581 milyon 214 bin dolara yükseldi.



YÜKSEK ORANLARDA

BU süreçte en fazla dış satım yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 18,23 artış kaydetti. Bu ülkeye 148 milyon 510 bin dolarlık satış yapıldı. İkinci sıradaki Portekiz'e ihracat 62 milyon 886 bin dolara ulaştı. Bu ülkeyi takip eden Almanya'ya ise dış satım 55 milyon 564 bin dolara geriledi. Azerbaycan- Nahçıvan'a ihracat 41 milyon 467 bin dolara yükselirken listede 4'üncü pazar oldu. Beşinci sıradaki İtalya'ya otobüs ihracatı yüzde 3,5 artışla 37 milyon 121 bin dolara ulaştı. Portekiz, Azerbaycan-Nahçıvan, ABD ve Mısır pazarlarına ihracatta yüksek oranlı artışlar kaydedildi.

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