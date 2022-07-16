Yurt dışına 2,7 milyar dolarlık mücevher satıldı

TÜRK mücevher sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 2 milyar 697 milyon 965 bin dolara ulaştı. İhracatta ilk sırada 505 milyon 742 bin dolarla ABD yer aldı. Bu ülkeye dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artış gösterdi. ABD'yi 478 milyon 249 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 282 milyon 799 bin dolarla Hong Kong, 152 milyon 536 bin dolarla Irak ve 128 milyon 628 bin dolarla İsrail izledi. İhracatta İstanbul ilk sırada yer alırken kentten, 2 milyar 360 milyon 747 bin dolarla sektörün toplam ihracatının yüzde 87,5'i yapıldı. İstanbul'u 252 milyon 167 bin dolarla Çorum, 25 milyon 390 bin dolarla Ankara takip etti.

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