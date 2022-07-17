Türkiye’nin gururlandıran uçakları İngiliz semalarında

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Uluslararası Airshow'da ATAK, GÖKBEY, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, MMU, ŞİMŞEK ve Milli Muharip Uçak (MMU) simülatörü ile yer alacak. Fuarda ATAK ve HÜRKUŞ uçuş gösterileri yapacak. 18-22 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek ve 96 ülkeden 80 bin ziyaretçinin katılmasının beklendiği fuarda Milli Muharip başta olmak üzere tüm ürünler sergilenecek.

Farnborough Uluslararası Fuarı hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough'da özgün ürünlerimiz ile yer almak önceki yıllardaki katılımlarımıza göre daha anlamlı oldu. Bu yıl ATAK ve HÜRKUŞ burada izleyenler ile buluşacak ancak umuyorum ki bir sonraki Farnborough fuarına HÜRJET ve ATAK 2 ile katılım gösterir, ülkemizin havacılık gelişimini, teknolojisini ve üretim alanlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oluruz" ifadelerini kullandı. ■ BETÜL USTA