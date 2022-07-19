Akaryakıtta ilave indirimler bekleniyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde akaryakıt fiyatlarının düşüşe geçtiğine dikkat çekerek ilave indirimler beklediğini söyledi. Haziran ayının son günlerinde Türkiye'de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin de 30 lira seviyelerini gördüğüne işaret eden Nebati, "Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür" dedi.

KÜRESEL ÖLÇEKTE GEVŞEME

Nebati, söz konusu fiyat düşüşlerinin akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtıldığına dikkati çekerek, "Haziran sonundan bu yana petrol fiyatlarında küresel ölçekte gerçekleşen gevşeme eğilimi, vatandaşlarımızın refahını merkeze alan anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına da aynı oranda ve ivedilikle yansıtılmıştır." değerlendirmesinde bulundu. Bu sürede benzin fiyatlarının yüzde 13 düşüşle 23,7 lira, motorin fiyatlarının da yüzde 15 düşüşle 25,4 lira seviyesine gerilediğine işaret eden Nebati, LPG fiyatının da yaklaşık yüzde 11,6 düşüşle 10,7 lira seviyesine indiğini belirtti. Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade ederek, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir." diye konuştu.

BENZİNİN FİYATI 96 KURUŞ DÜŞTÜ

Benzinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren 96 kuruş indirime gidildi. Bu indirimle birlikte benzinin satış fiyatı 22 liraya geriledi.