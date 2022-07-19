Doğalgazı en ucuz Ankara kullanıyor

BAŞTA Rusya olmak üzere bazı üretici ülkelerin arz kısıtlamaları sebebiyle Avrupa'nın doğalgaz ithalatının azalması ile Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş geçen yıldan beri devam ediyor. Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğalgaz satış fiyatı nisanda mart ayına göre yüzde 11, yılbaşına göre ise yüzde 9 oranında artarak 12,06 eurocent/kWh oldu.

SIRBİSTAN'A İHRACAT

DOĞALGAZ fiyatlarının TTF'e endeksli olduğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Nisan 2022'de meskenlerde doğalgaz satış fiyatı sene başından beri yüzde 27 artarak 30,76 eurocent/ kWh olarak gerçekleşti ve Amsterdam bir kez daha Avrupa'da doğalgazı en pahalı kullanan başkent oldu. 29 Avrupa ülkesinin başkentlerinde konut doğalgaz fiyatları kıyaslandığında Ankara, doğalgazı en ucuz kullanan başkent oldu. Öte yandan Türkiye bu yılın nisan ayında toplam 5 ülkeden doğalgaz ithal etti. Boru gazı ithal edilen ülkeler arasında Rusya'nın payı yüzde 46,28 olurken, Azerbaycan'ın payı yüzde 18,04, İran'ın ise yüzde 20,59 oldu. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) raporuna göre, Türkiye bir ayda 28 milyon metreküp doğalgaz üretti. Sırbistan'a doğalgaz ihraç eden Türkiye'nin ithalat miktarı nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 4,1 milyar metreküp oldu. ■ BARIŞ ŞİMŞEK