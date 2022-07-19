İzmir turizmine doping

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin değişik bölgelerinde bulunan 51 kamu arazisini turizm amaçlı yatırımlar için tahsis edecek. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Turizmi Teşvik Kanunu ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 16 ildeki kamu taşınmazları, turizm amaçlı yatırımların yapılması için yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek.

BAKANLIK KARARIYLA

Girişimcilerin, 19 Ağustos 2022 günü saat 16:30'a kadar, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi hükmü ile Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2021/1'de yer alan hükümler gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlığa teslim etmeleri gerekiyor. Turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek alanlara talip olmak isteyenlerden ilk etapta 15 bin TL tahsis talep ücreti istenecek.

Bu işletmelerin kimlere tahsis edileceğine Kültür ve Turizm Bakanlığı karar verecek. Tahsis edilecek taşınmazlar aralarında İzmir'den 7 turizm merkezi de bulunuyor. Kararla birlikte İzmir'in Çeşme - Alaçatı, Menderes - Özdere ve Selçuk - Pamucak'taki 11 parsel girişimcilere tahsis edilebilecek. Tamamı denize sıfır bu parsellere 4 veya 5 yıldızlı oteller yapılabilecek. Bakanlık Çeşme Alaçatı'daki üç Hazine arazisini 650, 300 ve 1000 yataklı 4-5 yıldızlı oteller yapılması için yatırımcılara verecek. Tahsis, bir şeyi özel olarak birine veya bir yere ayırmak anlamına geliyor.

LİSTEDE ÖZDERE VE PAMUCAK DA VAR

BAKANLIK tarafından açıklanan listede ayrıca Menderes Özdere'deki 1301/6 parseldeki Hazine arazisi 300 yataklı otel yapılması için tahsis edilecek. Yine Selçuk Pamucak'daki üç Hazine arazisi 770 ve 1000 yataklı 4-5 yıldızlı otel yapılması için yatırımcılara teklif edilecek.