‘Eşlerin borcu birbirlerine söylenemez’

BİR vatandaşın telekomünikasyon şirketine olan borcu nedeniyle eşi ve kardeşinin alacaklı yönetim şirketi tarafından aranması, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu (KVKK) harekete geçirdi. KVKK, verileri işleyen şirketi affetmedi. Borçlu kişinin eşi ve kardeşine alacaklı şirket tarafından gönderilen mesajda, borçlunun telekomünikasyon şirketine olan borcunun süresinin dolacağı ve ödenmemesi halinde icra işlemlerine başlanacağı bildirildi. Borçlu da kişisel verilerinin ifşa edildiğini belirterek, yönetim şirketine dilekçe yazdı. KVKK, gerekli tedbirleri almadığı tespit edilen veri sorumlusu hakkında 50 bin lira idari para cezası uyguladı. ■ BARIŞ ŞİMŞEK

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