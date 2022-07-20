Muradiye OSB’nin genişlemesine onay

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) sürdürdüğü yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Muradiye OSB, törenle 1. etap altyapı inşaatlarına başladı. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Manisa'ya ve sanayicilere müjde verirken, bölgenin yakın zamanda genişleyeceğini, genişleme alanı olarak talep edilen bölgenin Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından onaylandığını açıkladı.

Çok yakında komisyon toplanarak bölgenin Muradiye OSB'ye kazandırılacağını ifade eden Kıvırcık, "Manisa'da ilk defa bir OSB tarım alanlarına doğru genişlemeyecek. İlk defa bir OSB 500 m2 den 50 bin m2 ye kadar sanayicisini içinde barındıracak ve sanayicisine uygun şartlarda arsa tahsis edecek. Yıl sonunda ön satış ile yerleri sanayicimize tahsis edeceğiz. İnşallah eylülde yeni bölgemizin lansmanını ticaret ve sanayi odamızla yapacağız" dedi. Vali Yaşar Karadeniz de gelişmenin kent ekonomisi için önemine dikkat çekti. ■ CÜNEYT HASÇELİK/ NERMİN UÇTU