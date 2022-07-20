  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 Sözleşmeli Personel Alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 Sözleşmeli Personel Alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 204 sözleşmeli personel alacak. Kurum, çeşitli illerde görevlendirmek üzere 107 koruma ve güvenlik görevlisi ile 61'i temizlik görevlisi ve 36'sı şoför 97 destek personeli alımı için ilana çıktı.

20.07.2022, 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022, 09:51

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 107 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 97 Destek Personeli (61 Temizlik Görevlisi ve 36 Şoför) olmak üzere toplam 204 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 18 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA