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Haberler Ekonomi Bodrum’a 2 dev gemi birden geldi

Bodrum’a 2 dev gemi birden geldi

21.7.2022

Bodrum’a 2 dev gemi birden geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 2 dev yolcu gemisi, 2 bin 804 turist getirdi. Marshall Adaları bayraklı 238 metre boyundaki Riviera isimli kruvaziyer gemisi, sabah ilçede demir attı. Gemide çoğu ABD uyruklu 493 yolcu bulunuyor. Girit'ten gelen 275 metre boyundaki Malta bayraklı Mein Schiff 5 isimli gemide ise büyük kısmı Alman olmak üzere toplam 2 bin 311 yolcu bulunduğu bildirildi. Gemi yolcularının bazısı alışveriş yaparken, bazıları da tekne turuna çıktı ve ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. ■ OSMAN AKÇA
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