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Haberler Ekonomi Doğuş Üniversitesi 8 araştırma-öğretim görevlisi alıyor

Doğuş Üniversitesi 8 araştırma-öğretim görevlisi alıyor

Doğuş Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 8 araştırma-öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

21.07.2022, 09:38

Doğuş Üniversitesi 8 araştırma-öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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