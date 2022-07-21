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Haberler Ekonomi Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.

21.07.2022, 09:35

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak.

Üniversitenin Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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