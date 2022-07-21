Togg’un sedan modeli vitrinde

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Konsept Akıllı Cihazını, Zorlu Center'da sergilemeye başladı. 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovu CES 2022'de tanıttığı ve 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği konsept otomobilini Zorlu Center'da ziyaretçilerle buluşturdu.

Zorlu Center Levazım Girişi'ndeki alanda sergilenmeye başlanan ve Togg'un gelecek vizyonunu ortaya koyan akıllı otomobil büyük ilgi gördü. Ziyaretçilerden Yılmaz Arı, otomobilin bir an önce piyasaya çıkmasını beklediğini belirterek, "Çok ciddi bir çalışma var burada. Çok ciddi bir teknoloji var. Beklentilerimin çok üzerinde." dedi. Burak Öztürk de Togg'un sedan modelinin gayet güzel olduğunu ifade ederek, "Satışa çıkmasını merakla bekliyoruz. Sedan modeli tam Türkiye için üretilmiş bir araç" ifadelerini kullandı.

DİNAMİK VE YENİLİKÇİ

Togg'un "Konsept Akıllı Cihaz" olarak isimlendirdiği vizyon otomobili, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback olarak öne çıkıyor. Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor. Otomobil üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu ise doğu ve batının birlikteliğini simgeliyor. Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip akıllı cihazda, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor.

2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE ÜRETİME HAZIR

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.