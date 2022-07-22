İzmir’in tanınmış isimleri kooperatifte buluştu

İZMİR, farklı bir kooperatifle tanıştı. İzmir'in tanınmış simalarından iş insanı Işıl Nişli başkanlığında kurulan Sınırlı Sorumlu İzmir Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi (SKOOP), İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Fransa'nın İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya gibi kentin ünlü isimlerinin yönetiminde olacağı kooperatif, çevre ve iklimden hukuka, eğitimden sağlığa pek çok konuda toplum yararına önemli çalışmalara imza atmak için yola çıktı. Nişli, "Kamu ve özel sektörün çözüm üretmekte yetersiz kaldığı sosyal, sağlık, eğitim ve çevre hizmetlerinin sağlanması için çalışacağız. Ayrıca dezavantajlı grupların iş gücüne katılımının desteklenmesi de öncelikli hedeflerimiz arasında" dedi.