Tekstil mühendisliğini seçene maaş gibi burs

TÜRK moda endüstrisi, daha katma değerli ihracat için Tekstil Mühendisliği'ni tercih eden başarılı gençlere karşılıksız burs ve iş garantisi sunuyor. "Tercihim Tekstil Mühendisliği" projesiyle toplam 233 öğrencinin burs almasını sağlayan moda endüstrisi, 2022 yılında da meslek seçimi yapacak başarılı gençleri sektöre kazandırmak istiyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Gençlerimizin imkanlardan yararlanması için üniversiteye giriş sınavında başarı sıralamasının ilk 80 bin içerisinde olması, ilk 5 tercihinden birinin "Tekstil Mühendisliği" olması ve bu tercihine yerleşmiş olması gerekiyor. İlk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70'i, 50-80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50'si kadar burs veriyoruz" diye konuştu.