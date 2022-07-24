Buğday fiyatları anlaşmayla düştü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle tahılda yaşanan küresel krizin İstanbul'da atılan imzalarla çözülmesiyle birlikte, buğday fiyatlarında gerileme görüldü. Atılan imzaların mürekkebi kurumadan buğday fiyatlarında olumlu gelişmeler yaşandı. Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Tahıl krizinin çözülmesiyle arzın yükseleceği beklentileri, buğdaya yaklaşık yüzde 6 değer kaybettirerek 7,7 dolara düşürdü. Bu seviyeler en son Rusya- Ukrayna Savaşı başlamadan önce görülmüştü. Buğday, son bir aydır Türkiye'nin de gayretleriyle tahıla yönelik olumlu gelişmelerle düşüş eğilimine geçmişti. Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın attığı imzalarla düşüş rekorunu kırmış oldu.

BIR MIKTAR DAHA GERI ÇEKILEBILIR

HUBUBAT Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem Eren, anlaşmayla zaten düşüş eğiliminde olan dünya buğday fiyatlarının bir miktar daha gerileyebileceğini söyledi. Eren, "Fiyatların gerilemesinin, özel sektörün ve gerekirse Toprak Mahsulleri Ofisinin yapacağı ithalatla stoklara takviye imkanına olanak tanıyacağı gibi gıda enflasyonunun düşürülmesine de olumlu katkı sağlayacağını öngörüyoruz." dedi. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı da, "Türkiye'nin devreye girerek İstanbul merkezli bir koordinasyon sağlaması gelecek adına umut verici diye konuştu.