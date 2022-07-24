Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 128 bin yolcu kullandı

Karadeniz'e ulaşımı rahatlatan Rize-Artvin Havalimanı'na ilgi büyük. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs günü hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı geçen iki aylık sürede 127 bin 990 yolcu kullandı.

CİDDE'YE DİREKT UÇUŞ

100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarisinin özellikleri ile tamamlanan havalimanı Türkiye'nin tanımıtına da önemli katkı yapıyor. Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na açılışından bu zamana kadar 912 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Havalimanının kulesi ve terminalinin iç mimarisi adından söz ettiriyor. İç mimaride özellikle Rize'de yetişen çay bitkisine ait kullanılan desenler dikkat çekiyor. Havalimanından ilk dış hatlar uçuşu Kutsal topraklara yapıldı. Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla hacı adayları, Rize'den doğrudan Cidde'ye uçtu