Tatil planı yaparken tuzaklara dikkat edin

Tatil planı yapanların internetten rezervasyon sırasında dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Tatil rotası araştırırken, pek çok sosyal medya kanalıyla da rezervasyon yaptırmak mümkün. Ancak sosyal medya hesapları bazen dolandırıcılara ait de olabiliyor. Dolandırıcılar, indirimli fiyatlar ve gerçek olmayan görsellerle, tanıtım ve reklam yapıyor. Bu noktada iletişim kurulan hesabın, gerçek kişi ya da kuruma ait olup olmadığının teyit edilmesi gerekli. Bu anlamda rezervasyon için kurumsal şirketleri tercih etmek ve rezervasyon işlemlerini fiilen yapmak riski azaltıyor.



VATANDAŞ NE YAPMALI

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, vatandaşların dolandırılmaları halinde, ellerindeki belge ya da kanıt unsuru olabilecek materyallerle suç duyurusunda bulunmalarını tavsiye ederek, "Dolandırıcılık eylemlerinin, seyahat acentesi işletme belgesi bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirileceğinin anlaşılması halinde konunun TÜRSAB'a intikal ettirilmesi, belgesiz seyahat acenteliği faaliyetleri hakkındaki yasal başvuruların gerçekleştirilmesini sağlamak adına önem taşımakta. TÜRSAB olarak bu yöndeki şikayetleri değerlendirip vatandaşlarımıza haklarını aramaları yönünde yardımcı oluyoruz" dedi.

DİĞER