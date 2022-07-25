Tropikal meyve ihracatı 7 milyon doları geçti

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin tropikal meyve ihracatının 2022 yılının ilk yarısında 7 milyon 857 bin dolar olduğunu bildirdi. Tropikal meyve ihracatının 2018'den 2021'e kadar olan dönemde yüzde 225 arttığına dikkati çeken Uçak, "Türkiye geneli tropikal meyve ihracatımız 2018 yılında 4 milyon dolar, 2019 yılında 5 milyon dolar, 2020 yılında 6 milyon dolarken 2021 yılında ihracatımızı yüzde 85 sıçramayla 13 milyon dolara yükselttik. Kivi ve avokado ile başladığımız bu yola ejder meyvesi, çarkıfelek, karambola, papaya, mango, ananas, Hindistan cevizi, yaban mersini gibi ürünleri ekleyerek tropikal meyvede ürün gamımızı genişlettik" ifadelerini kullandı.

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