Aşırı soğuklar kiraz rekoltesini düşürdü

Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kirazda 2022'nin ilk 6 ayında, 129 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Mayıs'ın üçüncü haftasında başlayan hasat, yaylalarda sürüyor. 'Napolyon' olarak anılan Ziraat 0-900 cinsi kirazın yetiştiği Manisa Demirci'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde çiftçiler hasat yapıyor.

YÜZDE 22 KAYIP YAŞANDI

Kiraz rekoltesinde bu yıl düşüş gözleniyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'nin kiraz ihracatı, yılın 6 ayında bir önceki yıla kıyasla 68 bin tondan 55 bin tona geriledi. İhracat geliri ise yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 166 milyon dolardan 129 milyon dolara düştü. İhracatta ilk sırada, 54 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon dolarla Almanya ve 6 milyon dolarla Norveç takip etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kirazların çiçeklendiği dönemde havaların mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirtti. Bu yıl kirazdan istedikleri verimi alamadıklarını vurgulayan Uçak, "Soğuklar rekolteyi etkiledi. Maalesef yüzde 22'lik düşüşle sezonu kapatıyoruz" dedi. Bu yıl kiraz ihracatı yapılan ülke sayısı 49 oldu.

TAZE İNCİR İHRACATINDA HEDEF 100 MİLYON DOLAR

TÜRKİYE'NİN üretiminde lider olduğu taze incirde bu sezon 100 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatın sarı lop taze incirde bugün, Bursa siyahında ise 28 Temmuz'da başlayacağını belirtti.

Geçen yıl 40 ülkeye ihraç edilen Bursa siyahında ilk sırada 27 milyon dolarla Almanya'nın yer aldığını aktaran Uçak, 39 ülkeye gönderilen sarı lop ihracatında ise Rusya'nın 3.1 milyon dolarla birinci sırada olduğunu vurguladı. Türkiye'nin geçen yıl taze incir ihracatından 70 milyon dolar kazandığını kaydeden Uçak, "Taze incir ihracatımız 2021'de bir öncesi yıla oranla yüzde 17'lik artış gösterdi. 2022 yılında ise taze incirde 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.