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Haberler Ekonomi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

26.07.2022, 10:15

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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