Otomobil pazarı ilk altı ayda büyümeyi sürdürdü

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamada, Ocak-Haziran dönemine ait üretim ve ihracat verileri paylaşıldı. Buna göre yılın ilk yarısında toplam otomotiv üretimi 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 649 bin 311 adede yükselirken, otomobil üretimi yüzde 8 düşüşle 382 bin 947'ye geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 673 bin 991 adede ulaştı.

Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 67, kamyonda yüzde 88, otobüs-midibüste yüzde 33, traktörde yüzde 66 oldu. Ocak-Haziran döneminde ticari araç üretimi yüzde 19 artarak 266 bin 364 adede yükselirken, artış oranı ağır ticari araçta yüzde 26, hafif ticaride ise yüzde 18 oldu. Son 10 yıllık ortalamalara göre Ocak-Haziran döneminde toplam pazar yüzde 3, otomobil pazarı yüzde 4 arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 10 yükselirken, hafif ticari araç pazarı değişmedi. Bu dönemde yerli araç payı otomobil satışlarında yüzde 39, hafif ticaride yüzde 59 oldu.