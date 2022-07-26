Yazlık evlerde artık yaz-kış oturuluyor

Emlakjet'in bu yılki verilerine göre, yazlık sahipliği yüzde 22 ile geçen yıla yakın gerçekleşirken, kışın da yazlık evde kalanların oranı 4 puanlık artışla yüzde 50'ye yükseldi. 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanındaki hareketler doğrultusunda, Haziran ayı emlak verileri yayınlandı. TÜİK verilerine göre, konut piyasalarında canlılık devam ederken, Türkiye genelinde Haziran ayı bu yılın en yüksek satış görülen ayı oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış kaydedildi. Emlakjet verilerine bakıldığında ise Haziran'da Türkiye'de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 5, kiralık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 14 artış gösterdi.

İZMİR'DEN ÜÇ İLÇE VAR

Satılık konut fiyatlarında en çok yıllık artış gösteren şehir İstanbul, yıllık kiralık konut fiyat artışında birinci ise Antalya. TÜİK verilerine göre, Haziran 2022'de Türkiye genelinde konut satışları 150 bin 509 adet olurken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12, Mayıs ayına göre ise yüzde 23 artış gösterdi. Banka kredisi kullanılarak alınan ipotekli satış tipi ve birinci el satış tipi de artış gösterdi. Emlakjet verilerine göre, en çok değerlenen yazlık bölge ise yüzde 456'lık yıllık ortalama satılık fiyat artışı ile Mersin Anamur oldu. Onu Antalya Kumluca yüzde 311 ve Konyaaltı yüzde 253 ilçeleri izledi. İlk 10 ilçe arasında Antalya'dan 4, İzmir'den 3 ilçe yer aldı.

YAZLIĞA TALEP ARTIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, Haziran'da konut satışlarının arttığını ve Türkiye genelinde aylık satılık ve kiralık konut fiyat artışlarında geçen aylarda yaşanan keskin yükselişe kıyasla bir yavaşlama olduğunu belirtti. İdikat, "Haziran ayında yazlık konut talebi dosyasını inceledik ve geçen yılki verilerle kıyasladık. Sonuçlara göre, yazlık talebi artıyor ve uzaktan çalışma trendi yerleştikçe, yazlık bölgelere ilgi çoğalıyor" dedi. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Başkanı İsmail Özcan ise koronavirüs salgınından sonra gayrimenkul sektörünin hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını açıkladı.

SATMAYANLAR YAŞADI

Özcan, şunları kaydetti: "1980'lerde popüler olan yazlıklara/ikinci konutlar sahip olanlar, bu mülklerini 2000'lerde elden çıkarmaya başlamışlardı. Ancak pandemi dönemi, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yazlığı olup bu yazlık konutlarını satmayıp elde tutanları ödüllendirdi; teknolojinin uzaktan çalışmayı kolaylaştırması, işi uzaktan yönetme kültürünün gelişmesi, insanların kendilerine "neden şehirde, kalabalıkta yaşıyorum" sorusunu sormaya ve yazlıklarını daimî yaşayacakları konut haline getirmelerine yol açtı."