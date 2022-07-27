EBSO’da logo krizi

EBSO'nun İZQ Girişimcilik Merkezi'nde, Meclis Başkanı Salih Esen'in yönetiminde yapılan meclis toplantısında logo krizi yaşandı.

Toplantıda Mustafa Karabağlı, "EBSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimi en iyi şekilde yerine getireceğimin inancıyla yeni dönem seçimlerinin İzmir demokrasisine yakışır bir şekilde gerçekleşmesini diliyor tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

Karabağlı'nın ardından söz alan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Ben bu odada meclis üyeliğinden başladım, sonra yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ardından muhasip üye, yönetim kurulu başkan yardımcısı, meclis başkanı ve yönetim kurulu başkanı oldum. Yani sırasıyla geldim. Çünkü burası dernek değil. Bir çok yerde başkanlık yaptım ama önce birini bitirdim sonra diğerine başladım. Başkan adaylığını açıklayan Mustafa kardeşimi tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Başkanlık açıklamasında da EBSO'nun logosunu kullanmaman gerektiğini buradan tecrübeli birisi olarak söylemek durumundayım. Ben bugün dahi EBSO'nun kaşesini, logosunu hiçbir yerde özel işimle ilgili kullanamam" ifadelerini kullandı.

Yorgancılar'ın ardından tekrar söz alan Karabağlı ise "İnisiyatifim dışında bir hata varsa bu medya mensuplarınındır ya da yapan arkadaşlarımızındır ben yine onlar adına özür dilerim" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR

GÖKÇÜOGLU VE ATTAROGLU MECLIS BASKANLIGINA ADAY

EBSO Meclis Üyeleri İbrahim Gökçüoğlu ve Hakkı Attaroğlu meclis başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Gökçüoğlu, "Seçim sürecine girdik. Tarafsız, adil, yasalara ve EBSOnun yönetmeliklerine uygun şekilde meclis başkanlığı görevimi yürütmek istiyorum. Çıkacak kararı saygıyla karşılayacağım" dedi. Attaroğlu da, "Önümüzde seçim süreci var, takvim belli değil, İbrahim Beyin açıklaması üzerine ben de adaylığımı açıklıyorum" diye konuştu.