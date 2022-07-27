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Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur Korumalı Mevduat sisteminde şirketlere vergi avantajı uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur Korumalı Mevduat sisteminde şirketlere vergi avantajı uzatıldı

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Haziran tarihli bilançolar için de geçerli olacak.

AA

27.07.2022, 10:09

Resmi Gazete’de yayımlandı! Kur Korumalı Mevduat sisteminde şirketlere vergi avantajı uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumların 30 Haziran 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonu kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

Söz konusu bilanço şartı, karar öncesinde 31 Mart 2022 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı'na istisnayı 30 Haziran ve 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulama yetkisi tanınmıştı.

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