Avrupa’da doğalgaz fiyatı rekor kırdı

Avrupa'da doğalgaz fiyatı megavatsaat başına 223,85 euro ile rekor seviyeye ulaştı. Fiyatların artışında, Rusya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya gönderdiği gaz miktarını, dün itibarıyla kapasitenin yüzde 40'ından yüzde 20'sine düşüreceğini açıklaması etkili oldu. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de doğalgaz fiyatları yüzde 12 artışla 223,85 euroya yükselerek marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan, dün AB üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma konusunda uzlaştı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 99,86 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,74 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş öngörüsü etkili oldu.

DİĞER