Çip krizi sayaçları da vurdu

Otomotiv sektörünü vuran çip krizi, son olarak sayaçlarda da büyük sıkıntıya neden oldu. Çip tedarikinde yaşanan sıkıntı yüzünden apartman dairelerine, müstakil evlere uygun elektrik sayaçları takılamıyor, sayaçların ne zaman temin edileceği de tam olarak bilinmiyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin yetkilileri vatandaşların mağdur olmamaları için sayaç bulmaya çalışırken, vatandaşlar adeta karaborsaya düşen sayaçlardan alabilmek için çaba harcıyor. Piyasadan yüksek ücretler ödenerek alınan sayaçlarda da belirli prosedürler gerekiyor.

Öncelikle sayacın dağıtım şirketinin atölye ve ambarlarında kontrolden geçmesi gerekiyor. Yeterlilik ve geçerlilik testinden geçtikten sonra sayaç aboneye bağlanabiliyor. Aylardır bekleyen vatandaşların mağduriyeti üzerine konuya el atan Enerji Bakanlığı yetkilileri, sayaçların bir önceki standartlarda üretilmesine yeniden onay verdi. Firmalar üretimi durdurulan sayaçları yeniden üreterek sıkıntıyı çözmeye çalışıyor. Konutlara sayaç takılamaması sorunu hem tüketicilerin, hem de müteahhitlerin mağdur olmasına yol açıyor.