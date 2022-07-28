EYT’de yeni modeller devreye giriyor

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar'ın (EYT) merakla beklediği süreçte sona gelinirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda çözüm için çok katmanlı ve kademeli formüller de tartışılıyor. Diğer ülke örnekleri üzerinde de çalışan komisyon, Türkiye'ye özgü bir modeli ortaya çıkarmayı hedefliyor. Finlandiya ve Almanya formüllerinin de dillendirildiği çözüm önerilerine şimdi de Türk formülü olarak erkeklerde 9 bin, kadınlarda 7 bin 200 gün primi doldurmak ve yaş beklemeden emekli olma formülü dahil edildi. Öne çıkan formüle göre kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9 bin prim gün sayısını dolduranlar yaş şartına bakılmaksızın direkt emekli edilebilecek.

Emeklilikte Prime Takılanlar (EPT) için ise eksik primlerin tamamlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması veya mevcut prim gün sayısı üzerinden eksik maaş bağlanması da tartışılan formüller arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle Almanya ve Finlandiya'da uygulanan sistemin Türkiye'ye uyarlanabileceğine dikkat çekiyor. Her iki ülkede emeklilik yaşı 67 olarak kabul ediliyor. Ancak 67 yaşını beklemek istemeyenler için de 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor ve emekli olmak isteyenlere yüzde 12-18 arasında bir kesinti yapılarak maaş bağlanıyor.

DAR GELİRLİYE YENİ BİR MÜJDE DAHA

HAZİNE ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının ortak çalışmasıyla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak hazırlandı. Çalışma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak. Dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelinirken, iki bakanlığın yetkilileri taslağın çerçevesini belirledi. Ayrıntıları müzakere edilen taslağa son şekli verildi. Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.