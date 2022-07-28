Sanayicilerden asbest iddialarına yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir'de söküm izni verdiği Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' gemisinde 900 ton asbest bulunduğu iddiasıyla ilgili açıklama yapan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal, öne sürülen miktarların gerçeğe aykırı olduğunu söyledi.

Önal, "Bizler de bu bölgede yaşıyoruz. Bizler de aynı suyu içiyor aynı havayı soluyoruz" dedi. Önal, derneğin üyesi ve yönetim kurulunda yıllarca görev alan SÖK Denizcilik firmasının gemiyi devir almasıyla birlikte sürecin Çevre Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Brezilya Çevre Enstitüsü ile Basel Konvansiyonuna uygun olarak ilerlediğini duyurdu. Önal, "Şimdi de asbestten umduğunu bulamayanlar gemide başka toksit maddelerin olduğunu söylüyorlar. Halkımızdan ricamız lütfen asılsız haberlere inanıp kuşkuya ve yersiz korkuya kapılmasınlar." diye konuştu.