Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: PTT ile ailelere ödeme yapacak!

Çocuklu ailelere para veriliyor. 1-2-3 çocuğu olan ailelere PTT'den 300, 400, 600 TL verildiği, 2015 yılı itibari ile doğum yapan tüm annelere çocuk parası ödenmeye başlandığı belirtildi. Kimlik numarası ile başvurunun online olarak yapılabileceği vurgulandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardıma online başvuru yapılabileceği, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan tüm annelerin bu yardımdan yararlanabileceği belirtildi.