Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: PTT ile ailelere ödeme yapacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelere ekonomik destek sağlamak için kolları sıvadı! Ailelere PTT aracılığı ile yapılacak ödemeler şu şekilde: Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL...
Son dakika...Başvuru nasıl yapılır? başvuru şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelelere ekonomik destek sağlanacak. Program kapsamında ailelere birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 TL para yardımı yapılacak. Başvuruları kabul edilen aileler ödemelerini PTT'den alabilecek. İşte haberimizin detayları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelere ekonomik destek sağlamak için kolları sıvadı! Ailelere PTT aracılığı ile yapılacak ödemeler şu şekilde: Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL...
Çocuk sahiplerine devlet desteği sağlandığı açıklanırken, bu desteklerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verildiği belirtildi. Çocuklu ailelere destek ödemeleri yapılmaktadır. Ailelere verilecek yardım miktarı birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olarak belirlenirken, başvuruları uygun görülen aileler ödemelerini PTT üzerinden alabilecek.
Çocuklu ailelere para veriliyor. 1-2-3 çocuğu olan ailelere PTT'den 300, 400, 600 TL verildiği, 2015 yılı itibari ile doğum yapan tüm annelere çocuk parası ödenmeye başlandığı belirtildi. Kimlik numarası ile başvurunun online olarak yapılabileceği vurgulandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardıma online başvuru yapılabileceği, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan tüm annelerin bu yardımdan yararlanabileceği belirtildi.
Yeni doğan çocuk parası için TC kimlik numarası ile "aile.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine ve ilçedeki kaymakamlıklara da başvuru yapılabilir. Bu içerikte; Birinci çocuk 300 lira, ikinci çocuk 400 lira, üçüncü çocuk 600 lira.
Bu destek ödemesinden yararlanabilmek için ailenin öncelikle ilgili nüfus müdürlüğüne giderek çocuğunu Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) kaydettirmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan "Annelik Yardımı Başvuru Dilekçesi"nin eksiksiz doldurularak imzalanması gerektiği vurgulandı.
Ancak dilekçeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne veya Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurunuzu yapabileceğiniz açıklandı.