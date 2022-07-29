Gram altın yeniden 1000 liranın üzerinde

FAİZİN ikinci kez 75 baz puan artırıldığı Temmuz ayı FOMC toplantısı sonrası konuşan Fed Başkanı Powell'ın korkulduğu kadar şahin mesajlar vermemesi ABD dolarını zayıflatırken altına destek verdi. Powell'in faiz artırımlarının bir noktada yavaşlayacağı yönündeki sözlerinin yatırımcıların risk iştahını yeniden canlandırmasıyla birlikte ABD doları gerilerken spot altın fiyatı 1741,91 dolar/ons seviyesini gördü. Analistler, kısa vadede altın fiyatında yukarı hareketin devam etmesini beklediklerini ifade ederlerken, gram altın dün 1.000 lirayı aştı ve bir ayın zirvesine yükseldi.

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