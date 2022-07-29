İşletmelere AR-GE teşvikleri artacak

Şirket kurmak isteyen girişimcilerden işlerini büyütmek isteyen işletmelere kadar birçok firmaya önemli destek sağlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), firmalara yönelik adımlarını genişletiyor.

FİKRİ OLANLARA DESTEK

Ar-Ge harcamalarında KOBİ'leri teşvik etmeye çalıştıklarını belirten KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, "Bu konuda projeler gerçekleştiriyoruz. KOBİ'lerin ipoteksiz, teminatsız, kendi yaptıkları iş ve ticareti göstererek krediye erişime imkanları olmuyor. Bu konuda da destek olmaya çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin 6 trilyon lira civarında kredi bütçesi olduğunu söyleyen Kurt, "Girişimcilik konusunda fikri olan girişimciye destek veriyoruz. Yakın zamanda destek bütçelerini artıracağız. Hiç kimse bana para vermezse KOSGEB bana verir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küçük ve orta ölçekli sanayide önemli bir noktaya geldiğini kaydeden Kurt, "Büyük sanayi işletmeleri yenilenmek istendiğinde küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmiş olması gerekir" diye konuştu.

YÜZDE 40'I KOBİ'LERDEN

KOBİ ölçeğindeki işletmelerin ihracattaki payına dikkat çeken Kurt, "KOBİ'ler bir defa sosyal yapı olarak istihdamı tutuyorlar. Genel istatistik anlamında KOBİ'ler yarı yarıya ciro alıyorlar. İstihdamın yüzde 70'ini KOBİ'ler gerçekleştiriyor. Bizim KOBİ'lerimiz ihracat seven KOBİ'ler. 250 milyar doların 100 milyar dolarlık ihracatını 100 bin KOBİ işletmesi yapıyor" ifadelerini kullandı.

DIJITAL DÖNÜSÜM SÜRECI HIZLANDI

SON yıllarda yaşanan dijital dönüşüm sayesinde KOBİ'lerin ihracata katılma süreci daha kolaylaşırken, bu sayede birçok firma kısa sürede farklı pazarlara satış yapma olanağına kavuştu. Küresel arenada kendine yer edinmeye başlayan firmalar, bu sayede işlerini büyütebiliyor. İşletmelerin ihracat yeteneklerinin geliştiğini dile getiren KOSGEB Başkanı Kurt, "Büyük firma ve işletmeler nereye ihracat yapıyorsa KOBİ'ler oraya ihracat yapıyor. Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika ülkelerine ihracat yapıyor" dedi.