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Haberler Ekonomi ‘Tekstilde tasarımlarımı kendi markamla satacağım’

‘Tekstilde tasarımlarımı kendi markamla satacağım’

29.7.2022

‘Tekstilde tasarımlarımı kendi markamla satacağım’

EDİRNE'NİN Keşan ilçesinde KOSGEB'den destek alarak kurduğu tekstil atölyesinde 7 kişiyi istihdam eden Sengül Zat, ürettiği ürünlerin ihraç edildiğini söyledi. Keşan'da yaklaşık 15 yıldır, usta makineci olarak tekstil işiyle uğraştığını dile getiren Zat, kendi işini kurmaya karar vererek, KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'na katıldığını belirtti.

KOSGEB'den aldığı destek ile kendi işini kurduğunu ifade eden Zat, "Daha da ileriye yönelik hedeflerim var. Hayırlısıyla ilk adımımı attım. 7 kişinin çalıştığı atölyemizde fason olarak yaz-kış üretim yapıyoruz. Şu ana kadar toplamda 7 bin mayo siparişi aldık. Önümüzdeki yıllarda kendi markamı yaratmak istiyorum" dedi.
ÜRETTİĞİ ürünlerin yurt dışında alıcı bulduğunu dile getiren Zat, "Fason üretim yaptığım firma ürünleri ihraç ediyor. Kendi tasarımlarımı da hayata geçiriyorum. Kızım da stilist olmak istiyor. KOSGEB'den aldığım destekten önce şimdi yaptığım işi yapma ve eleman çalıştırma gibi bir şansım yoktu. Şimdi ise hem sipariş alıp yetiştiriyorum hem de istihdam sağlıyorum" diye konuştu.

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