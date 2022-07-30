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Haberler Ekonomi 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

30.7.2022

27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2022 sonuna kadar uygulanmak üzere yeniden belirlenmesine karar verildiği bildirildi. Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında da 25 bin 686 kişi istihdam edilecek. Söz konusu kişilerden 19 bin 694'ü uzman tabip, 7 bin 114'ü tabip, 147'si ebe, 38'si sağlık memuru, 3'ü hemşire olacak. Ayrıca birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
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