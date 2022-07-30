Ceviz kralları

Türkiye'nin tükettiği cevizin yarısından fazlası ithal edilirken bu açığı gören girişimciler, son yıllarda büyük ceviz bahçeleri kurdu. Bankacı, tekstilci ve sanayicilerin içinde olduğu girişimciler, ürettikleri cevizlerle iç ve dış pazarda söz sahibi oldu. Hem üretimi hem tüketimi son yıllarda artan ceviz, yatırımcıların en çok tercih ettiği meyvelerin başında geliyor.





Aytaç Aktürk



MANİSA KÖPRÜBAŞI'NDA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, son 15 yılda dünyada ceviz üretim alanları, yüzde 65 artarak 1.3 milyon hektara çıktı. Toplam üretim miktarı yüzde 170 büyüyerek 4.5 milyon tona yükseldi. Üretimde Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi İran, ABD ve Türkiye takip ediyor. Ceviz Üreticileri Derneğinin Eş Başkanlığı'nı da yapan Ömer Ergüder, 32 yıl tekstil sektöründe faaliyet gösterdikten sonra eşi Zeynep Ergüder ile birlikte 11 yıl önce cevize yatırım yaptı. Ergüder çiftinin bugün sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ceviz bahçeleri bulunuyor. İlk ceviz bahçesini Manisa'nın Köprübaşı bölgesinde 10 yıl önce kuran çift, bugün 100 hektar bahçeye ve ceviz işleme tesisine sahip. Altı yıl önce Portekiz'de yaklaşık 150 hektar alana ikinci bahçelerini kuran çift burada ceviz ve badem yetiştiriyor. Yakında İspanya'da da ceviz işine girecekler. Türkiye'nin en büyük ceviz bahçelerinden birine sahip olan Ömer Ergüder'in ceviz cinsi tercihi de Amerikan türü ince kabuklu chandler. Beş yıldır hasat edilen cevizler, kuruyemiş toptan ve perakendecilerine satılıyor.



Haşimcan Yazıcıoğlu



AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

İTÜ mezunu inşaat mühendisi Haşimcan Yazıcıoğlu, Türkiye, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da çalıştıktan sonra ceviz bahçesi kurma kararı almış. Yazıcıoğlu bugün Edirne Uzunköprü'de 300 hektar üzerinde 50 bin adetlik ceviz bahçesine sahip. Avrupa'nın en büyük işleme tesisini kuran Yazıcıoğlunun hedefi, bahçe büyüklüğünü bin hektar büyüklüğe çıkarmak. Yılda ürettiği 100 ton cevizin yüzde 70'i chandler, yüzde 30'u ise howard cinsi. Firmasının ismi Avrupa Tarım, ancak ürünlerini Ceviz Trakya markası ile pazara sunuyor.



Mesut Mutlu



TURİZMDEN TARIMA GEÇTİ

Mesut Mutlu ise Konya Selçuk Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği bölümü mezunu. 2004'te Mutlu Turizm Gıda firmasını kurmuş ve uzun bir süre catering işletmeciliği yapmış. Kendi firması için nohut, fasulye, domates, biber üretirken ceviz bahçesi kurma kararı almış. Bugün Konya ve Muğla Milas'taki ceviz bahçelerinin büyüklüğü 2 bin dönüme ulaşan Mutlu, yakında Eskişehir'de de bir ceviz bahçesi kurmayı planlıyor.

HEDEFİ 100 BİN AĞAÇ

İnşaat mühendisi Aytaç Aktürk'ün inşaat, enerji, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yatırımları bulunuyor. Ayrıca Polonya'da peynir üretimi yaptıkları bir fabrikaları mevcut. Aka Ceviz ismiyle Konya'nın Ereğli ilçesi Zengen köyünde ceviz üretiyor. 2020 yılında bahçeye 25 bin adet chandler cinsi ceviz fidanı dikmişler. Aktürk'ün hedefi 2 bin 500 dönümde 100 bin ağaca ulaşmak.

KAZIM YÖRÜKCE