Sebze ve meyvede pazar-market vurgunu

Sebze ve meyvedeki fahiş fiyat artışlarını mazot fiyatlarının yükselmesine bağlayan algı operatörlerinin oyununu Yeni Asır bozdu. Yeni Asır, pazar ve marketlerdeki sebze-meyve fiyatlarını araştırdı. Üreticiler gibi üretim sürecinde hiçbir şekilde mazot harcamayan pazar ve marketler, halden toptan aldıkları ürünlerin fiyatlarını yüzde 50 artırarak -deyim yerindeysevatandaşları kazıklamaya devam ediyor.

Normalde en ucuz satılması gereken yaz sebzelerinden olan bamya ve barbunya fasulyedeki fahiş fiyatlar 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor. Halden 15 liraya alınan barbunya fasulyenin pazarda 25, marketlerde ise 45 liradan satılması vatandaşları çileden çıkarıyor.

Yine halden 25 liraya alınan bamyanın da pazarda 45 lira, marketlerde ise 70 liraya varan fiyatlardan satılması görenleri hayrete düşürüyor.

'MAZOT BAHANE EDİLMESİN'

Fiyatlara tepki gösteren vatandaşlar, "Hadi diyelim ki üreticiler mazot fiyatlarını bahane ediyor. Peki bu pazarcılar ve marketçilere ne demeli? Kimse mazotu bahane etmesin. Bu ürünleri tarlada kendileri üretmiyor. Gidip halden toptan alarak vatandaşlara satıyorlar. Üzerine bu kadar fiyat konulması hem üreticiye hem de tüketiciye büyük haksızlık" diye konuştular.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ MAĞDUR

Marketçiler ve pazarcılar aslan payını alırken, aradaki fiyat farkı nedeniyle üretici ve tüketiciler büyük mağduriyet yaşıyor. Üreticiden 3-5 liraya alındığı halde 10-15 liraya toptan satılan sebze meyvenin fiyatları market rafları ve pazar tezgahlarında fahiş fiyatlara yükseliyor.

Vatandaş alırken fiyatlar 4'e, 5'e katlanıyor. Öte yandan incir, bamya ve barbunya fasulyenin ise birçok zincir markette pahalı olduğu için satılmadığı gözlendi.

PAZARLAR BİRAZ DAHA UCUZ

Ayrıca fiyat karşılaştırmalarına bakıldığında pazarların marketlere göre daha ucuz olduğu da gözlendi. Buna örnek olarak barbunya pazarda 25 lirayken markette 45, Bamya pazarda 40 lirayken markette 70, patlıcan pazarda 8 markette 10 liradan, fasulye pazarda 15, markette 20 liradan satılıyor. TOLGA TEKİN