Üreticiye 2500 meyve sineği mücadele tuzağı

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü İyi Tarım Uygulamaları Projesinde Menderes Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından Gümüldür'de 44 çiftçiye EYMSİB tarafından temin edilen 2 bin 500 Akdeniz Meyve Sineği mücadele tuzağı dağıtıldı. Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin'in açılış konuşmaları sonrasında Menderes İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Belgin Doğan Aslan tarafından üreticilere bitki koruma ürünleri kullanımı konusunda eğitim gerçekleştirildi.

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